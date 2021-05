Fermentalg : L'essor des ventes d'Oméga-3 DHA Origins se confirme pour Fermentalg

(BFM Bourse) - Spécialisée dans l'utilisation de micro-algues pour produire des ingrédients naturels, l'entreprise confirme au premier trimestre l'accélération des ventes d'oméga-3 DHA - le plus avancé actuellement au plan commercial parmi toute une palette de produits élaborés par Fermentalg.

Dans un marché qui creuse ses pertes, avec une baisse qui approche -1,9% moins d'une heure après l'ouverture, il faut de solides arguments pour échapper au marasme. Quelques actions tentent ainsi de se distinguer mardi matin à la faveur d'une actualité porteuse à l'image de Fermentalg. Dans le sillage d'un rebond de plus de 110% depuis le début de 2021 (après avoir accumulé les années de repli), le cours de la société bordelaise atteint 3,11 euros vers 09h45, soit 0,32% de hausse. Plus tôt en matinée, la progression atteignait même 2,6%.

Spécialisée dans l'utilisation de micro-algues pour produire des ingrédients naturels -tels que des protéines alternatives pour l'alimentation animale, des protéines végétales pour les personnes suivant un régime végétarien ou encore des pigments naturels- la firme a fait état mardi matin de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021. Celui-ci témoigne de la poursuite du fort rebond commercial engagé fin 2020, montrant que le coup d'arrêt à la dynamique commerciale avec la crise sanitaire n'était que temporaire.

Le chiffre d'affaires des trois premiers mois s'est élevé à 1,214 million d'euros, grâce à des ventes d’Oméga-3s (gamme DHA ORIGINS) qui ont doublé par rapport au premier trimestre 2020. À titre indicatif, cela représente déjà plus de la moitié des facturations réalisées sur l'ensemble de l'année dernière (2,2 millions d'euros).

22 pays couverts par des distributeurs

Au cours du trimestre, Fermentalg a consolidé ses positions en Amérique du Nord, la principale zone de déploiement commercial, étendu sa couverture sur le marché européen, avec cinq nouveaux pays livrés, et poursuivi sa montée en puissance en Asie, zone qui représente désormais un quart des ventes, précise le groupe.

"Au-delà des qualités intrinsèques de ses produits, Fermentalg peut désormais capitaliser sur des process industriels et logistiques éprouvés, avec plus de 5 millions d'euros de ventes cumulées en deux ans et une certification ISO 22000, et sur l’expansion de son réseau commercial, avec 22 pays couverts par des distributeurs contre 10 à fin 2020", indique la firme. La société confirme ainsi son ambition d’enregistrer une "nette accélération de ses ventes" en 2021, malgré les incertitudes afférentes à la sortie de la crise sanitaire, et une croissance du chiffre d’affaires "soutenue" au-delà de 2021.

Au plan du bilan -son talon d'Achille jusqu'à présent- l'entreprise basée à Libourne souligne que l'accélération commerciale a été menée dans un cadre financier strict, avec notamment une réduction des stocks permettant de réduire de 1 million d'euros le besoin en fonds de roulement sur le trimestre. Combiné à une augmentation de 11,6 millions d'euros du capital via l’exercice de bons de souscription d’actions et l’usage de la ligne de financement en fonds propres, Fermentalg a terminé le trimestre doté d’une trésorerie brute de 21 millions d'euros.

