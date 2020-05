Fdj : Valeur anti-crise par excellence, l'action FDJ atteint un nouveau sommet en Bourse

(BFM Bourse) - La résilience et l'originalité du modèle économique de la FDJ permettent au titre d'atteindre un nouveau sommet depuis son introduction en Bourse fin novembre dernier. Explications.

Les 500.000 particuliers qui se sont rués sur les titres FDJ à l'occasion son introduction en Bourse ne s'y sont pas trompés. Alors que le CAC cède toujours plus de 20% depuis le début de l'année, le titre du groupe (dont l'État détient 20% du capital) prend encore 3,85% à 31,85 euros vendredi peu avant 10h30, ce qui porte ses gains à 32,5% depuis le 1er janvier et sa valorisation boursière à plus de 6 milliards d'euros.

Au sein de l'indice SBF 120 (que FDJ a rejoint le 23 mars dernier), seuls bioMérieux (+60%), Sartorius (+58%) et Iliad (+36%) font mieux sur la période. Comment expliquer cette excellente performance boursière ?

Pour Nathalie Pelras, directeur de la gestion chez Fourpoints IM, cela tient au "modèle unique" de la FDJ, "assimilable à une rente monopolistique". Comme elle l'expliquait déjà au moment d'évaluer le groupe avant son introduction, il s'agit d'"un dossier avec peu d'aléas, une activité résiliente et, par définition, anti-crise".

Anti-crise car, contrairement aux groupes industriels qui ont mal vécu l'arrêt brutal d'activité en raison des charges très lourdes qu'ils doivent supporter, "le gros des charges de la FDJ, c'est la publicité" indique Nathalie Pelras. "Ce n'est pas un casino donc les deux mois d'inactivité vont consommer très peu de trésorerie" ajoute-t-elle. Les analystes d'Oddo BHF estimaient ainsi dans une note publiée fin avril qu'une fois le budget publicité coupé, le cash burn devrait se limiter à 10 millions d'euros pour la période de mai et juin.

Le groupe dirigé par Stéphane Pallez a prévenu que chaque mois de confinement affecterait respectivement ses ventes et son excédent brut d’exploitation (Ebitda) à hauteur de 100 et 50 millions d’euros (à comparer aux 346 millions d'Ebitda dégagés en 2019) mais "la récurrence des revenus et la visibilité" du groupe en font une valeur refuge, selon Nathalie Pelras. "C'est un secteur anti-crise, que ça aille bien ou moins bien, les gens -de toutes CSP- jouent Et malheureusement, quand on est en crise, certaines ventes comme le tabac, l'alcool ou les jeux à gratter tendent à augmenter" observe-t-elle.

Alors certes, il s'agit d'un "modèle économique sur lequel la rentabilité est "capée" sur les mises" -et le montant de celles-ci risque d'être écorné cette année- mais le groupe dispose d'autres arguments, notamment "sa capacité à offrir du rendement" à long terme via son monopole étatique, qui en font un gage de "sécurité" pour les investisseurs.

N'ayant pas fait appel aux diverses mesures d’aides mises en place par le gouvernement (chômage partiel, report de charges etc.), la FDJ avait par ailleurs le choix de renoncer ou non au versement de son dividende. Le groupe a décidé de l'abaisser de 30% par rapport à ce qui était initialement prévu, mais son maintien partiel alors que l’État est au capital de l’entreprise est en soi encourageant selon les analystes d'Oddo BHF.

Deux autres éléments expliquent la nette surperformance boursière du titre FDJ par rapport au marché parisien. Dune part, l'action FDJ avait flambé sur les deux premiers mois de l'année au point d'établir un record à la clôture du 21 février dernier (après avoir bondi de 27% entre le 1er janvier et le 21 février), veille du début du krach. D'autre part, la nature de l'actionnariat de FDJ -l'attribution d'une action gratuite pour dix actions détenues 18 mois, soit en mai 2021- incite les investisseurs à ne pas vendre.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

