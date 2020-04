Fdj : Depuis le confinement, la FDJ voit les mises chuter de 60% et rogne son dividende

(BFM Bourse) - Le fameux rendement de l'action Française des Jeux mis en avant lors de son introduction en Bourse ne sera pas à la hauteur des prévisions cette année. Le détenteur des droits exclusifs des jeux de hasard en France doit en réduire le montant de 30%, en parallèle de mesures de réduction des coûts, alors que le confinement entraîne une chute des mises qui affecte les résultats.

Le premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France n'est pas épargné par la crise sanitaire, loin de là. Au terme du premier trimestre 2020, la FDJ affiche un chiffre d'affaires en baisse. Et si le groupe n’a pas demandé à bénéficier des dispositifs publics de soutien ou de mesures de chômage partiel, la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie du coronavirus l'amène à mettre en place un plan d’économies substantiel pour en limiter l’impact sur ses résultats et à réduire de 30% son dividende par rapport au niveau annoncé l'an dernier.

Sur l'ensemble du premier trimestre, la FDJ a enregistré des mises en recul de 5%, à 4,1 milliards d’euros, et un chiffre d’affaires (après redistribution des gains donc) en baisse de 0,9%, à 511 millions d'euros. Jusqu'à la mi-mars, l’activité était en ligne avec les objectifs annuels avec une hausse des mises de +5%. Mais sur la seule période du 16 au 31 mars, les montants misés ont... chuté de près de 60% avec une baisse des mises loterie (hors Amigo, suspendu à partir du 19 mars) de plus de 40% et une réduction de près de 95% des paris sportifs du fait de l’annulation de la plupart des compétitions.

"Cette situation exceptionnelle a d’ores et déjà des effets très significatifs sur l’activité de l’entreprise. C’est pourquoi, nous avons décidé de mettre en place un plan d’économies substantiel pour en limiter l’impact sur les résultats de l’entreprise, tout en préservant sa capacité à relancer l’ensemble de ses activités dès que ce sera possible", a indiqué Stéphane Pallez, la Présidente directrice générale.

Plan de baisse des coûts fixes de 10%

Sur un mois de confinement, cette tendance se traduit par un impact mécanique proche de 100 millions d’euros sur le chiffre d’affaires et de 50 millions d’euros sur le résultat d'exploitation (Ebitda), calcule le groupe.

La Française des Jeux a donc engagé un plan d’actions visant à économiser sur le reste de l’année 2020 plus de 80 millions d’euros, soit plus de 10% de ses coûts fixes annuels. Et compte tenu des incertitudes engendrées par cette crise inédite, le conseil d’administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 18 juin un dividende moindre qu'annoncé en novembre dernier, soit 0,45 euro par action au lieu de 0,64 euro (-30%).

Au 20 avril, FDJ disposait toutefois d’une trésorerie mobilisable supérieure à 800 millions d’euros. Sous l’hypothèse d’une reprise progressive à partir de mi-mai, la consommation de trésorerie mensuelle du groupe en mai et en juin devrait être limitée à environ 10 millions d’euros. Compte tenu de cette situation financière solide, le groupe n'a pas demandé à bénéficier des dispositifs publics de soutien financier ou d’activité partielle.

Une action en hausse de 25% depuis son introduction en Bourse

Au vu du caractère évolutif de la situation, l'entreprise souligne cependant dans son communiqué que les estimations et anticipations actuelles "ne peuvent constituer ni une prévision, ni un objectif". FDJ fera un nouveau point à l’occasion de son assemblée générale le 18 juin et communiquera "dès que possible" ses nouvelles perspectives 2020.

Par rapport à son introduction en Bourse à un prix de 19,5 euros l'action pour les particuliers en novembre dernier, le titre FDJ reste en hausse de plus de 25% et se négociait ce mardi à 24,5 euros vers 10h.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FDJ en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok