Fdj : Le confinement a pesé sur les revenus de la FDJ sans affecter sa rentabilité

(BFM Bourse) - Les sommes misées par les Français ont logiquement diminué au premier semestre avec la baisse de fréquentation des points de vente et l'absence de compétitions sportives. Cela a pesé sur le chiffre d'affaires de la Française des Jeux, mais le taux de sa marge d'exploitation n'a quasiment pas fléchi. Supportant peu de charges fixes, le groupe n'a eu qu'à réduire ses dépenses publicitaires pour préserver sa rentabilité.

Même si le rendement annoncé à l'introduction ne sera pas totalement au rendez-vous étant donné la diminution de 30% du dividende par rapport au montant visé initialement, l'essentiel de l'argumentaire d'investissement sur la FDJ est respecté: confronté à une crise inédite, le groupe a remarquablement préservé sa rentabilité étant donné un modèle de coûts essentiellement variables.

Selon les résultats publiés mercredi soir par le groupe récemment introduit en Bourse, le premier semestre se solde par un recul de 18% des mises à 6,9 milliards d’euros, dont une baisse de 13% des mises sur les jeux de hasard et une chute de 39% pour ce qui est des paris sportifs - faute de compétitions sur lesquelles miser avec l'interruption des championnats de football en particulier.

Le chiffre d’affaires, qui correspond au solde des mises et des gains des joueurs, diminué des (importantes) taxes reversées au Trésor public, complété par certains revenus annexes, est ressorti à 849 millions d’euros, en baisse de -14,7% par rapport au premier semestre 2019.

Mais comme la firme est en mesure de réduire le coût des ventes pratiquement à proportion du chiffre d'affaires, le taux de marge d'exploitation (Ebitda) n'a que très peu varié à 20,5% du chiffre d'affaires, contre 20,9% un an auparavant. Le bénéfice net à 50 millions d'euros apparaît certes reculer de façon plus marquée (pratiquement divisé par deux à -48%) mais cela s'explique largement par des éléments comptables (décalage du calendrier d'amortissement des droits exclusifs d'exploitation par rapport à l'année dernière, provision pour dépréciation de l'activité de paris sportifs au Royaume-Uni) non récurrents.

En termes de bilan, la FDJ bénéficie d'un excédent net de trésorerie (le montant du cash dont elle dispose diminué des dettes) de à 298 millions d’euros, en très forte augmentation grâce notamment à la baisse du besoin en fonds de roulement. Même si, prévient le groupe, l'excédent de trésorerie varie au fil de l'exercice notamment avec le versement en décembre de l'acompte sur les prélèvements publics.

"La forte mobilisation du groupe, dès le début de la crise sanitaire, et un plan d’économies rapidement mis en oeuvre ont permis d’en limiter l’impact sur les résultats semestriels", a observé la Présidente-directrice générale, Madame Stéphane Pallez. Cependant, la Française des Jeux observe depuis mi-mai une bonne reprise de l'activité avec la reprise progressive des compétitions sportives, et depuis la mi-juin les mises sont de nouveau au niveau de 2019. Compte tenu du caractère évolutif de la situation sanitaire, le groupe n'est toutefois pas en mesure de formuler prévision ou objectifs sur l'exercice, mais s'engage à communiquer sur ses perspectives 2020 dès que possible. Pour l'heure, la FDJ donne rendez-vous aux investisseurs le 14 octobre, pour un point sur ses mises et son chiffre d’affaires à l'issue du troisième trimestre.

En réaction à ces annonces, le titre enregistrait vers 10h30 jeudi une envolée de 13,1% à 30,38 euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

