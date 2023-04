Eutelsat communic. : Grupo Televisa renforce sa présence en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Grupo Televisa, l'un des principaux producteurs de contenus hispanophones, a choisi Eutelsat Communications pour étendre la portée de ses services vidéo en Europe.



Grupo Televisa est une société multimédia mexicaine et l'un des principaux groupes de médias latino-américains produisant des contenus hispanophones dans le monde entier, en particulier en Europe.



Televisa confie à Eutelsat le soin de renforcer sa présence en Europe dans le cadre d'un nouvel accord pluriannuel.



José Ignacio González-Núñez, Directeur vidéo d'Eutelsat Amériques, a indiqué : ' Nous sommes heureux que Televisa, l'un de nos plus importants partenaires, ait choisi Eutelsat pour étendre sa présence en Europe, en exploitant l'une de nos principales positions orbitales dans la région. C'est le résultat d'une relation commerciale de grande valeur entre les deux sociétés.



