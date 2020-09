Eutelsat communic. : Assurera le contrôle du satellite d'Ovzon-3

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications et Ovzon AB ont conclu un accord de longue durée portant sur la fourniture de services de contrôle par satellite. Eutelstat assurera ainsi le contrôle d'Ovzon-3, premier satellite approvisionné par Ovzon, pendant toute la durée de vie opérationnelle du satellite.



Ce satellite géostationnaire sera lancé au quatrième trimestre 2021 et couvrira le marché de la connectivité mobile.



