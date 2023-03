Eutelsat communic. : A été sélectionné par PCTV

(CercleFinance.com) - Le satellite Eutelsat 117 West A a été sélectionné par PCTV pour intensifier son offre de services audiovisuels à travers l'Amérique latine.



Consolidant un partenariat établi depuis dix ans entre PCTV et Eutelsat, ce nouvel accord permet d'élargir la diffusion des services vidéo de PCTV depuis le Mexique vers l'ensemble des pays d'Amérique Latine.



' Les nouvelles capacités souscrites sur le satellite Eutelsat 117 West A permettront à PCTV d'offrir un éventail de services vidéo encore plus large et de conquérir ainsi de nouveaux marchés jusqu'à présent inexplorés ' indique le groupe.



Environ 400 chaînes de télévision, dont 80 en haute définition, sont actuellement acheminées vers plus de 45 millions de foyers.



