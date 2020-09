Euronext : L'opérateur Euronext prépare une offre pour racheter la Bourse de Milan

(BFM Bourse) - Le groupe qui opère le marché parisien -mais aussi ceux d'Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne ou encore Dublin- va déposer une offre cette semaine pour tenter d'acquérir Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, selon Bloomberg. Euronext doit faire face à la concurrence de la Deutsche Börse sur ce dossier.

Euronext s'apprête à soumettre dès cette semaine une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan, Borsa Italiana. Selon des informations de l'agence économique et financière Bloomberg qui cite des sources proches du dossier, l'opérateur transalpin serait valorisé entre 3,5 et 4 milliards d'euros. Ce qui constituerait -de loin- la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe dirigé par Stéphane Boujnah, qui avait déboursé près de 730 millions d'euros pour finaliser l'acquisition de la Bourse d'Oslo en mai 2019.

Le secteur boursier européen s'apprête donc à poursuivre sa consolidation, selon Bloomberg, qui précise que l'opérateur de la Bourse de Paris s'est associé pour ce projet à l'organisme public italien Cassa depositi e Prestiti (CDP) -dont la structure est similaire à la Caisse des dépôts et consignations française- qui obtiendrait une participation d'environ 8% au capital d'Euronext si la transaction aboutit.

Deutsche Börse prépare aussi une offre sur Borsa Italiana, qui appartient actuellement au London Stock Exchange, toujours selon Bloomberg qui précise qu'aucun de ces prétendants n'a encore pris de décision définitive.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

