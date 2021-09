Eurofins scient. : Un nouvel outil pour les transplantations rénales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé lundi que Transplant Genomics, sa filiale spécialisée dans le diagnostic des rejets de greffe, avait lancé un nouveau panel de biomarqueurs combinés destiné à fournir de premières indications de rejet chez les receveurs de transplantation rénale.



L'outil, baptisé 'OmniGraf', associe le test d'expression génique de rejet aigu subclinique mis au point par Transplant Genomics, TruGraf, à Viracor TRAC, son test ADN effectué chez les donneurs.



A en croire Eurofins, cette association fournit une valeur prédictive positive et une valeur prédictive négative significativement plus élevées que tout autre test de rejet rénal actuellement disponible sur le marché.



Le test 'OmniGraf' ne nécessite par ailleurs que six millilitres de sang, un échantillon pouvant être obtenu facilement via un prélèvement de routine.



Ce nouveau produit est le fruit d'une collaboration avec la Northwestern University, une université médicale de premier plan située à Chicago, souligne Eurofins dans son communiqué.



