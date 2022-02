Eurofins scient. : Berenberg repasse à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Eurofins Scientific, portée à 'achat' contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 100 à 105 euros.



'Nous pouvons difficilement demander mieux que les résultats annuels 2021 présentés par Eurofins Scientific cette semaine, qui se sont pourtant traduit par une faiblesse du titre dans les deux jours ayant suivi la publication en raison d'une combinaison de facteurs', indique l'analyste dans une note.



'Cela créée une opportunité', souligne-t-il dans son étude.



Berenberg avait dégradé sa recommandation sur le titre en octobre dernier, recommandant aux investisseurs de prendre quelques profits sur la valeur.



