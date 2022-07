Eurofins scient. : Le titre chute malgré des résultats solides

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific, le leader mondial de la bio-analyse, a ouvert en baisse mercredi matin à la Bourse de Paris malgré des résultats semestriels supérieurs aux attentes et un relèvement de ses objectifs annuels.



Dans les tous premiers échanges, le titre cède 7,7% alors que l'indice CAC 40 recule d'environ 0,1%.



Le groupe spécialisé dans les tests et analyses dans le domaine des sciences de la vie a annoncé ce matin avoir relevé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022.



Eurofins dit désormais tabler sur une prévision de chiffre d'affaires annuel de 6,7 milliards d'euros, contre un précédent objectif de l'ordre de 6,3 milliards auparavant.



Le laboratoire se fixe également un objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1,6 milliard d'euros pour 2022, au lieu des quelque 1,5 milliard visés jusqu'ici.



Pour son premier semestre, le groupe fait état d'une progression de 4,3% de son chiffre d'affaires, qui a atteint un niveau 'record' de 3,4 milliards d'euros, une performance légèrement supérieure aux attentes.



A 829 millions d'euros, son Ebitda ajusté pour les six premiers mois de l'année dépasse ses propres objectifs, tout comme le consensus, qui s'était établi à 816 millions.



