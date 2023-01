Eurofins scient. : Jefferies dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son opinion sur Eurofins Scientific de 'conserver' à 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 70 à 58 euros, jugeant que la valorisation 'semble peu attrayante' avec un rendement de FCF ajusté estimé à environ 2%.



Reconnaissant que l'action Eurofins a connu une année 2022 difficile, le broker pense que les défis auxquels est confronté le prestataire de bio-analyse 'pourraient se poursuivre en 2023' et voit un risque pour les consensus en termes de résultats à court terme.



'Le risque lié au budget français des diagnostics, les grèves des laboratoires, combinés à l'inflation continue des coûts et à des perspectives moroses pour les tests pharmaceutiques et alimentaires, nous incitent à devenir plus prudents', explique-t-il.



