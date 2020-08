Eurofins scient. : En pleine expansion malgré la pandémie, Eurofins se hisse à un sommet historique

(BFM Bourse) - Si les mesures de confinement ont freiné une partie des activités au premier semestre, le géant français de l'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement a encore dégagé plus de 5% de croissance organique au premier semestre. Un score bien supérieur aux attentes, qui entraîne un bond à deux chiffres de l'action jeudi matin.

"Si la pandémie COVID-19 n'avait pas eu lieu, les résultats du premier semestre d'Eurofins auraient bien sûr été meilleurs. Cependant, le talent, l'énergie, la rapidité d'action et l'engagement des équipes d'Eurofins ont permis d'atténuer significativement l'impact financier de cette crise. En conséquence, malgré les perturbations massives causées par la pandémie COVID-19, je suis très heureux de présenter un nouvel ensemble de résultats solides pour Eurofins au premier semestre 2020". Les commentaires de Gilles Martin, le PDG du groupe, vont visiblement droit au cœur des actionnaires jeudi matin: le cours de Bourse d'Eurofins s'envole de 14,92% à 659,40 euros. Un nouveau plus-haut historique, correspondant à une capitalisation de pratiquement 12,5 milliards d'euros... Ce qui place l'entreprise, créée en 1987, devant des sociétés telles que Bouygues, Société Générale ou Carrefour.

Il faut dire que la plupart des prestations réalisées par les 800 (et plus) laboratoires d'Eurofins dans le monde sont considérées comme des activités essentielles à la sécurité et à la santé des populations. Donc même si les mesures de confinement (surtout en avril et mai) ont eu un effet intrinsèquement négatif sur certaines activités, le business a dans l'ensemble très peu souffert, d'autant que l'entreprise a rapidement mis en oeuvre des mesures pour limiter les coûts.

En outre, Eurofins a lui aussi développé des tests dédiés aux praticiens luttant contre le Covid-19, trouvant ainsi des opportunités de développement supplémentaire dans la crise. La firme a notamment développé tout un programme, baptisé SAFER@WORK, qui permet aux entreprises qui le souhaitent de tester la présence du coronavirus / d'anticorps chez les employés, de tester les surfaces et les eaux usées pour détecter précocement l'apparition de nouveaux clusters, et de tester, inspecter et certifier les équipements de protection individuels.

Au total, le chiffre d'affaires sur l'ensemble du premier semestre a grimpé de 7,2% (+5,1% en organique) à 2,323 milliards d'euros. L'Ebitda ajusté (une mesure de résultat d'exploitation) a progressé de 18,9% à 493 millions d'euros, résultant en un taux de marge de 21,2% - de premier ordre pour le secteur. L'Ebitda publié a progressé de 23,6% à 459 millions d'euros, soit un taux de marge là aussi un augmentation. Enfin, le bénéfice net a crû de 60,9% à 95 millions d'euros.

En termes de bilan, l'endettement net s'est fortement réduit (à 2,584 milliards d'euros, contre 3,245 six mois plus tôt) grâce à la forte génération de cash-flows (+184,5% à 315 millions d'euros) et au produit (535 millions) de l'augmentation de capital. Le ratio de dette nette sur Ebitda (mesuré sur 12 mois glissants) retombe ainsi à 2,53 fois, contre 3,24 fois fin décembre 2019.

Alors que l'incertitude sur l'économie et le développement de la pandémie reste forte, pour autant qu'on puisse en juger aujourd'hui, la direction d'Eurofins se dit convaincue que le groupe devrait être en mesure d'atteindre ses objectifs pour l'année 2020, soit une croissance organique de 5% pour atteindre la barre de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,1 milliard d'euros d'EBITDA ajusté et de 500 millions d'euros free cash-flows. Seule la composante de croissance externe incluse dans ces objectifs (les acquisitions réalisées à ce stade de l'année représentaient environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire en année pleine) ne se concrétisera probablement pas totalement, les activités de fusions-acquisitions ayant ralenti en raison de l'incertitude causée par la pandémie.

Après la levée de fonds réalisée en mai 2020 compte tenue de la forte génération de cash flow, Eurofins pense également atteindre dès cette année (et non 2021) son objectif de ramener son levier à environ 2,5 fois l'Ebitda, niveau déjà presque atteint au 30 juin. "Au-delà, Eurofins prévoit de continuer à se concentrer sur la poursuite du désendettement vers le point médian d'une fourchette historique d'une dette nette de 1,5 à 2,5 fois l'Ebitda ajusté".

