Eurobio scientific : Au tour d'Eurobio de dévoiler son propre test du Covid-19, avec un temps de réponse réduit

(BFM Bourse) - Nouveau tour de force réalisé par Eurobio Scientific, qui a annoncé mercredi soir avoir obtenu le marquage CE pour son test contre le coronavirus, qui permet un résultat 1h15 après extraction. Le laboratoire spécialisé dans le diagnostic in vitro dit pouvoir tripler sa capacité actuelle selon la demande. Le titre décolle à la Bourse de Paris.

Après Novacyt qui a obtenu le marquage CE (pour "conformité européenne", qui confère le droit de distribution sur l'ensemble du territoire de l'Union) puis l'autorisation de la FDA lundi pour distribuer son test aux États-Unis, un autre laboratoire français se distingue dans la lutte contre le coronavirus. Il s'agit d'Eurobio Scientific, spécialiste lui aussi du diagnostic in vitro, basé en région parisienne, qui a annoncé avoir à son tour obtenu le marquage CE pour son test du Covid-19.

Le test est produit en interne par Eurobio, dans ses locaux des Ulis "récemment rénovés" précise le communiqué publié mercredi après Bourse. "La capacité de production est de plus de 200 kits de 96 tests, soit près de 20 000 tests par jour, avec une capacité de tripler ce volume selon la demande".

Le kit propriétaire en question (sobrement baptisé "EBX 041 SARS CoV2") suit le design recommandé par le Centre National de Référence et a été validé sur échantillons cliniques avec un hôpital indépendant. Il s’agit d’un kit multiplex avec trois cibles, deux pour l’identification du virus et une cible pour un contrôle intégré à chaque test patient. Il s’agit d’un test dit de PCR, pour "Polymerase Chain Reaction" (ou réaction en chaîne par polymérase), une méthode basée sur la multiplication sélective de séquences d'ADN cibles, qui permet de détecter des séquences spécifiques présentes dans un échantillon. Novacyt utilise également cette méthode. Concrètement, le prélèvement est analysé pour y chercher d’éventuels brins d’ARN -l’acide ribonucléique, proche de l’ADN- appartenant au virus SARS-CoV-2. Son ARN permet de reconnaître ce virus en particulier, comme une signature unique.

C'est en reprogrammant cette ARN dit "messager", que la biotech américaine Moderna dirigé par le français Stéphane Bancel, compte développer un vaccin dans les meilleurs délais.

Des résultats obtenus en 1h15

Parallèlement, le laboratoire francilien rappelle qu'il "poursuit la distribution du test de son partenaire sud-coréen Seegene, dont il est distributeur exclusif en France. Avec près de 60 laboratoires et plateaux techniques installés en France (publics et privés), Eurobio précise que le carnet de commandes (ventes + commandes) de ces tests et instruments liés s'élève à ce jour à environ 5 millions d'euros".

La Bourse de Paris applaudit

