Essilorluxottica : Le ralentissement des ventes en Amérique du Nord pèse sur l'action EssilorLuxottica

(BFM Bourse) - Le titre du spécialiste des instruments d'optique et des verres correcteurs a enregistré une croissance de 8% hors effets de changes au deuxième trimestre tandis que sa marge a dépassé les attentes. Mais la progression en Amérique du Nord se tasse.

Une nouvelle fois, le marché sanctionne une entreprise qui a pourtant rendu une bonne copie globale en cette saison des résultats. Cela est arrivé à Thales, vendredi, puis à Edenred mardi.

Ce mercredi c'est au tour du spécialiste des instruments d'optique et de verres correcteurs EssilorLuxottica de souffrir.

La société issue de la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica, propriétaire de la marque Ray-Ban, perd 3% ce mercredi en fin de séance, accusant l'une des plus fortes baisses du CAC 40, derrière LVMH et Orange.

Dynamisme de l'Europe

Pourtant les résultats à proprement parler contentent plusieurs analystes. Hors effets de changes, la croissance a atteint 8% au deuxième trimestre, portée par l'Europe-Moyen-Orient (+10,6%) et le rebond de l'Asie Pacifique (+24%). Selon un consensus cité par Bank of America, les analystes tablaient sur une croissance de seulement 6,3% à taux de changes constants pour le deuxième trimestre.

Le résultat opérationnel ajusté s'est établi à 2,35 milliards d'euros contre 2,2 milliards d'euros un an plus tôt, en hausse de 8,8% à taux de changes constants. La marge correspondante s'est inscrite, hors impact des changes, à 18,3%, soit 20 points de base (0,2%) de mieux qu'attendu par les analystes, remarque Bank of America.

Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 1,36 milliard d'euros en progression de 16% sur un an. "EssilorLuxottica a publié un solide ensemble de résultats", apprécie Bank of America qui a confirmé sa recommandation à l'achat. Stifel dresse un constat similaire.

Les lunettes de soleil calent

Mais l'Amérique du Nord constitue le point noir de cette publication. Alors que cette région (qui a représenté 46% des ventes au premier semestre) avait surpris positivement le marché au premier trimestre, avec une progression des revenus hors impact des changes de 7%, cette performance n'a clairement pas été reproduite au deuxième trimestre.

EssilorLuxottica a ainsi enregistré une progression de son chiffre d'affaires à taux de changes constants de 2,3% dans cette région, en nette décélération donc. Le groupe a notamment cité les ventes de lunettes de soleil aux Etats-Unis, "qui ont enregistré une performance négative en raison d'un ralentissement de la demande de marché". "Les mauvaises conditions météorologiques dans les États du sud-est n'ont pas aidé", remarque Stifel.

Les ventes de lunettes de soleil du du groupe sont assez concentrées en Amérique du Nord avec notamment l'enseigne Sunglass Hut.

Cette progression de 2,3% en Amérique du Nord s'avère par ailleurs inférieure aux attentes du consensus, qui tablait sur une progression de 3,7%, selon UBS.

Cette région étant "le marché le plus important (47 % des ventes au cours de l'exercice 2022) cela empêchera probablement les investisseurs d'être plus constructifs à court terme", conclut la banque suisse qui a confirmé à "neutre" son opinion.

