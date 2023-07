Esker : Portzamparc ajoute le titre à sa liste recommandée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Portzamparc a ajouté mercredi le titre Esker à la liste 'High Five' des cinq valeurs moyennes spécialement recommandées à l'achat par ses analystes, ce qui portait la valeur cet après-midi à Paris.



Dans une note, la société de Bourse dit saluer le début d'année 'rassurant' signé par le spécialiste de la dématérialisation des documents, qui a fait état selon elle de prises de commandes 'soutenues' au premier trimestre.



Portzamparc évoque aussi ses leviers de croissance à venir, à commencer par la perspective de la facturation électronique obligatoire en France à compter de l'exercice 2024.



La société de Bourse indique avoir également intégré les titres Beneteau et Infotel à sa liste, dont sortent en revanche Trigano, Fountaine Pajot et Spie.



Autour de 15h30, l'action Esker progressait de plus de 2% sur Euronext Paris.



