Esker : Partenariat technologique avec Seiitra

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker annonce un partenariat technologique avec la société Seiitra, présentée comme 'leader en solutions digitales de gestion des logements en copropriété'.



A travers ce partenariat, les technologies d'Intelligence Artificielle (IA) d'Esker viendront enrichir le nouveau module Dématérialisation des documents entrants de Powimo, une offre logicielle, destinée aux professionnels de l'immobilier qui permet à quelque 12 000 utilisateurs de gérer 4 millions de lots.



'Les principaux objectifs de ce partenariat sont l'automatisation du traitement des factures et des relevés bancaires, ainsi que la réduction de l'empreinte carbone grâce à la dématérialisation', annonce Esker.



'Nous sommes ravis de permettre à Seiitra de compléter son offre logicielle et de proposer à ses clients une meilleure expérience grâce à une gestion de documents entrants fluidifiée et simplifiée', résume explique Pascal du Peloux, directeur du département Business Lab chez Esker.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.