Environnement sa : Résultat net en hausse au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Envea publie un résultat net part du groupe de 1,9 million d'euros pour les six premiers mois de 2021, contre 1,6 million un an auparavant, avec une marge d'EBITDA en amélioration de 0,4 point d'une année sur l'autre, à 8,6% du chiffre d'affaires.



Les comptes au 30 juin font apparaître un chiffre d'affaires de 39,2 millions d'euros, soit une croissance de 7,5%. Après un premier semestre toujours affecté par la pandémie, l'activité s'est donc légèrement améliorée mais sans retrouver les niveaux de 2019.



'C'est particulièrement le cas de l'activité air ambiant qui est touchée par le ralentissement du marché chinois et ce de manière plus importante qu'anticipé', souligne Christophe Chevillion, le président de la société d'instruments de surveillance environnementale.



