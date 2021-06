Eni : Versalis promeut Proesa avec l'aide de Saipem

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa filiale spécialisée dans la chimie, Versalis, a signé un accord avec Saipem, une plate-forme d'ingénierie et de technologies pour le développement durable, afin d'assurer la promotion à l'international de Proesa, une technologie exclusive de Versalis utilisée pour produire du bioéthanol et des produits chimiques durables à partir de la biomasse lignocellulosique (c'est-à-dire la biomasse d'origine agricole ou forestière).



Dans le cadre de cet accord, Versalis gérera les aspects commerciaux liés à l'octroi des droits de licence de la technologie Proesa tandis que Saipem sera responsable de toutes les étapes du développement des usines de production, de la conception à la construction.



'L'objectif est que cette technologie innovante (...) puisse contribuer au développement de produits renouvelables dans un secteur chimique en croissance mondiale', a commenté Adriano Alfani, directeur général de Versalis.



