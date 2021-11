Eni : Vers une participation de 20% dans Dogger Bank C

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce renforcer sa présence sur le marché britannique de l'éolien offshore à travers la conclusion d'un accord avec Equinor et SSE Renewables visant à acquérir une participation de 20% dans le projet de 1,2 GW Dogger Bank C, soit la 3e phase du plus grand parc éolien offshore au monde actuellement en construction.



La production de la phase A commencera en 2023 avant la phase B en 2024 puis la phase C en 2025.



Une fois achevé, Dogger Bank générera environ 18 TWh, suffisamment d'électricité renouvelable pour fournir 5 % de la demande totale du Royaume-Uni.



Eni annonce que la clôture de la transaction est attendue au 1er trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.



Une fois la transaction réalisée, la nouvelle structure actionnariale sera composée de SSE Renewables (40%), Equinor (40%) et Eni (20%) pour les trois phases du projet Dogger Bank (A, B et C).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.