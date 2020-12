Eni : Vers de nouvelle initiatives vertes au Kenya

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré aujourd'hui Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, afin de discuter 'des initiatives vertes potentielles à développer dans le pays, afin de fournir aux communautés locales un accès efficace et durable aux ressources énergétiques'.



Les parties ont notamment discuté du développement d'initiatives d'économie circulaire, y compris la récupération, la régénération et la réutilisation des déchets agricoles et alimentaires produits dans le pays, annonce Eni.



La transformation industrielle des déchets pourrait en effet contribuer à la production d'électricité et remplacer partiellement les sources fossiles, participant ainsi au processus de décarbonation du pays.



Les parties ont ainsi 'identifié des axes stratégiques pour mettre en oeuvre un plan pluriannuel d'incitation à la collecte séparée des déchets et des résidus agricoles, qui sont la matière première idéale pour les usines de biocarburants', rapporte Eni.



