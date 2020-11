Eni : Une usine expérimentale pour la biofixation du CO2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce le lancement d'une usine expérimentale pour la biofixation du dioxyde de carbone grâce à la culture de microalgues, à l'aide d'une lumière artificielle LED.



L'usine, construite au Centre de recherche d'Eni à Novare (Italie), constitue une nouvelle étape vers les objectifs de décarbonisation et de promotion d'une économie circulaire qu'Eni poursuit.



Le processus de biofixation des algues permet de fixer le dioxyde de carbone en exploitant la photosynthèse de la chlorophylle.



L'usine pilote, composée de 4 photo-bioréacteurs, est intégrée à des sources d'énergie renouvelables et repose sur la technologie Photo B-Othic, avec laquelle Eni a signé un accord de licence.



