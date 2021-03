Eni : Une découverte significative en mer du Nord

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé mercredi avoir fait une découverte 'significative' d'hybrocarbures en mer du Nord, au large de la Norvège, dont il estime les ressources entre 150 et 240 millions de barils équivalent pétrole.



Le groupe italien précisé dans un communiqué que le puits a été foré à 2.282 mètres en-dessous du niveau de la mer dans une profondeur d'eau de 349 mètres.



Eni indique que sa filiale Vår Energi détient une participation de 25% dans la licence qui exploite le forage en question, aux côtés de l'opérateur Equinor (45%), du japonais Idemitsu (15%) et du britannique Neptune Energy (15%).



