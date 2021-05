Eni : Signe un protocole d'accord avec Santos

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni, via sa filiale Eni Australia Limited, et Santos ont signé aujourd'hui un protocole d'accord non contraignant (MoU) pour rechercher conjointement des opportunités de coopération dans plusieurs domaines d'intérêts, annonce aujourd'hui Eni.



Les deux entités évoquent ainsi un potentiel développement conjoint d'installations de captage et de stockage du CO2 (CCUS), mais aussi des collaborations autour d'optimisation et synergies entre certaines de leurs infrastructures (comme le projet Barossa et Evans Shoal) ou encore des opportunités de développement en relation avec des ressources offshore.



'Ce mémorandum prépare le terrain et témoigne d'une ambition commune de consolider les alliances pour le développement durable, afin de relever ensemble le défi de la transition énergétique', ajoute Eni.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.