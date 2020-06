Eni : Signature d'un protocole d'accord avec Korea Gas

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique italien Eni a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord visant à étudier d'éventuelles pistes de coopération avec la compagnie nationale sud-coréenne de gaz naturel Korea Gas.



Aux termes de l'accord, les deux groupes vont chercher à identifier des opportunités de collaboration dans des domaines tels que le gaz naturel liquéfié (GNL) et les infrastructures, mais aussi l'économie circulaire et les projets énergétiques à faible intensité carbonique.



Eni et Korea Gas rappellent qu'ils collaborent déjà depuis une dizaine d'année dans des projets d'exploration et de production en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Méditerranée.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ENI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok