Eni : S'implique pour la décarbonation du Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Eni UK a annoncé aujourd'hui avoir soumis les documents nécessaires afin de participer à l'appel d'offres organisé par le gouvernement britannique autour de la décarbonation, intitulé 'Cluster Sequencing for Carbon Capture Usage and Storage Deployment: Phase 1'.



En cas de succès de son offre, Eni UK et ses partenaires auraient accès au Carbon Capture Storage Infrastructure Fund (CCFI), un fonds d'un milliard de livres sterling dédié à quatre projets de capture et de stockage du carbone d'environ 10 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030.



Eni UK participe à l'appel d'offres via HyNet North West, un projet qui devrait démarrer en 2025 et qui sera l'une des premières infrastructures de capture et de stockage du carbone (CSC) au Royaume-Uni. Eni UK est en effet le chef de file du consortium chargé du projet HyNet.





