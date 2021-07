Eni : Renoue avec les bénéfices, augmente le dividende

(CercleFinance.com) - Eni a présenté aujourd'hui ses résultats financiers au titre du 2e trimestre 2021. Le spécialiste italien des hydrocarbures publie un EBIT ajusté de 2 MdsE, en forte augmentation par rapport au 2e trimestre 2020 (-434 ME).



Le bénéfice net ajusté trimestriel ressort à 929 ME, loin de la perte de 714 ME enregistrée un an plus tôt à la même époque. Dans le même temps, le BPA ajusté est donc passé de -0,2 euro à +0,24 euro.



Sur l'ensemble du semestre, l'EBIT ajusté d'Eni ressort à 3,3 MdsE, contre 873 ME un an plus tôt, soit une hausse de 286%.



Le bénéfice net ajusté s'établit à 1,2 MdE à l'issue des six premiers mois de l'année, effaçant largement la perte de 655 ME enregistrée un an plus tôt.



En s'appuyant sur ces résultats, sur l'avancement de sa stratégie, sur ses perspectives et sur le scénario de référence d'un brent à 65$/bbl, Eni annonce augmenter son dividende aux niveaux d'avant Covid, à 0.86 euro par action.



' Un programme de rachat d'action de 400 ME est aussi prévu au cours des six prochains mois ', ajoute Claudio Descalzi, directeur général d'Eni.





