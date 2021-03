Eni : Renforce son partenariat avec Sonatrach

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Claudio Descalzi, p.d.-g. d'Eni a rencontré hier Toufik Hakkar, p.d.-g. de la société d'État algérienne Sonatrach afin 'de faire le point sur les activités communes' et 'signer divers accords', a annoncé Eni.



Le premier des accords signés vise à mettre en oeuvre 'un programme ambitieux de relance des activités d'exploration et de développement dans la région du bassin de Berkine' et prévoit la création d'un pôle de développement de gaz et de pétrole brut.



Les deux dirigeants ont également signé un protocole d'accord pour le développement du partenariat entre Eni et Sonatrach dans le secteur des nouvelles technologies, avec un focus sur les énergies renouvelables, les biocarburants et l'hydrogène.



Les entreprises s'engagent aussi pour la formation, avec la signature d'un accord prévoyant une coopération entre Eni Corporate University et l'Institut Algérien du Pétrole pour la mise en oeuvre de programmes de formation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.