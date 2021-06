Eni : Renforce ses activités en Egypte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui avoir signé un accord avec la République égyptienne, avec l'Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) et avec Lukoil pour la fusion des concessions de Meleiha et Meleiha Deep dans le désert occidental égyptien et leur prolongation jusqu'en 2036. Une possibilité d'extension jusqu'en 2041 est également prévue.



Eni souligne que grâce à des conditions contractuelles améliorées et à sa technologie d'acquisition sismique 3D haute résolution, des ressources 'considérables' devraient être débloquées au sein du désert.



Par ailleurs, une nouvelle usine de traitement, connectée au 'Western Desert Gas Complex', à Alexandrie, permettra de renforcer le rôle d'Eni en tant que plus grand producteur de gaz en Egypte.



