Eni : Renforce sa présence au large du Vietnam

(CercleFinance.com) - Eni, par l'intermédiaire de sa filiale Eni Vietnam, a finalisé l'acquisition auprès de Krisenergy Ltd. d'une participation de 100% du bloc 115/09, au large du Vietnam.



Eni précise que cette zone est adjacente au bloc 114 où Eni Vietnam et son partenaire Essar Exploration and Production Limited ont récemment annoncé la découverte de gaz et de condensats, actuellement en cours d'évaluation.



Ce bloc 115/09 couvre une superficie de 7 382 km2, avec une profondeur d'eau allant de 90 m à 1 000 m.



Cette acquisition renforce la présence d'Eni dans le pays, conformément à sa stratégie d'expansion dans l'Extrême-Orient asiatique.



Eni est présent au Vietnam depuis 2013 et exploite actuellement cinq blocs, tous situés dans les bassins sous-explorés de Song Hong et Phu Khanh.



