Eni : Renforce sa coopération avec la protection civile

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un protocole d'accord de quatre ans avec le département italien de protection civile afin de renforcer leur coopération et établir des plans d'urgence spécifiques à chaque type de risque pouvant affecter la continuité de l'approvisionnement énergétique en Italie.



'L'objectif est d'établir une coordination optimale et efficace dans les situations d'urgence, tout au long du cycle de valeur énergétique, de la production au transport en passant par la distribution, ainsi que dans tous les domaines où l'utilisation des ressources de l'entreprise est requise pour protéger la communauté', a détaillé Claudio Descalzi, le directeur général d'Eni.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel