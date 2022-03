Eni : Réévalue à la hausse les ressources du champ Ndungu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce une mise à jour du niveau de ressources concernant le champ de Ndungu, situé à environ 130 km au large de la côte angolaise et à environ 10 km du FPSO (unité flottante de production, stockage et déchargement) de Ngoma.



Les données préliminaires collectées sur Ndungu 2, une puits d'appréciation, permettent de porter à entre 800 et 1000 millions de barils équivalent pétrole les ressources du champ, contre une estimation initiale de 250 à 300 millions de barils.



La première phase de production de Ndungu a déjà commencé en février dernier via un puits producteur, et un deuxième puits producteur est attendu au 4e trimestre 2022, indique Eni.



Le développement du champ de Ndungu sera désormais mis à niveau grâce à cette augmentation significative de la base de ressources.



