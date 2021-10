Eni : Production en léger recul, bénéfices en forte hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa production d'hydrocarbures a atteint 1,68 million de barils équivalent pétrole par jour (bep/j) au 3e trimestre, un chiffre en hausse par rapport au trimestre précédent (1,59 million bep/j) mais en baisse de 1% par rapport au 3e trimestre 2020.



Entre le 3e trimestre 2020 et le 3e trimestre 2021, l'EBIT ajusté d'Eni a été multiplié par 4,5, passant ainsi de 537 à 2492 ME.



Par conséquent, la compagnie enregistre un bénéfice net ajusté de 1431 ME au 3e trimestre, un résultat effaçant largement la perte de 153 ME du 3e trimestre 2020. Le BPA ajusté ressort ainsi à 0,4 E, contre -0,04 E un an plus tôt.



Saluant 'd'excellents résultats', Claudio Descalzi, directeur général, évoque aussi l'accélération du plan de transition, avec notamment la cotation de l'activité Retail & Renewables qui devrait permettre de 'générer davantage de valeur' tout en décarbonant la consommation des clients.



Sur les neuf premiers mois de l'année, la production d'hydrocarbures d'Eni atteint 1,66 million de bep/j, en recul de 4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



L'EBIT ajusté sur 9 mois ressort à 5858 ME (+315%), tandis que le bénéfice net ajusté s'établit à 2630 ME, effaçant largement la perte de 808 ME enregistrée un an plus tôt.



Pour l'exercice 2021, Eni anticipe une production de 1,7 million de bep/j (1,76 mbep/j pour le 4e trimestre). Le groupe table par ailleurs sur l'installation de 1,2 GW d'énergies renouvelables d'ici la fin de l'année, dépassant les objectifs initiaux de 2021.



