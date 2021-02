Eni : Présente le plan stratégique 2021-2024

(CercleFinance.com) - Par la voix de son directeur général Claudio Descalzi, Eni a présenté aujourd'hui un plan stratégique 'concret, détaillé, économiquement durable et technologiquement prouvé' pour 2021-2024 avec, en ligne de mire, la décarbonation complète de tous les produits et processus de l'entreprise d'ici 2050.



Le dirigeant a notamment annoncé la fusion des activités renouvelables et de détail, une opération qui devrait permettre 'la croissance accélérée de la base de clients à 15 millions de clients' mais aussi 'une croissance de la capacité installée renouvelable à 15 GW d'ici 2030'. Selon Eni, l'EBITDA doublera pour atteindre près d'un milliard d'euros en 2024.



'En outre, la combinaison de nos activités de bio-raffinage et de marketing jouera un rôle important dans la fourniture d'une mobilité durable', assure le dirigeant



Sur le chemin de la neutralité carbone en 2050, Eni introduit ainsi de nouveaux objectifs de réduction des émissions carbone de -15% à 2030 au lieu de 2035 puis de -40% en 2040.



Eni présente aussi une politique de rémunération renforcée avec notamment un plancher de dividende fixé à 0,36 E à 43 $ / bbl contre 45 $ / bbl précédemment.

