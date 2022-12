Eni : Plénitude prévoit d'acquérir 100% du groupe PLT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa filiale verte, Plénitude, a signé un accord pour acquérir 100% de PLT, un groupe italien intégré produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables et fournissant de l'énergie aux particuliers.



Par cette opération synergique avec son portefeuille d'actifs renouvelables et ses clients particuliers, Plénitude renforce sa présence en Italie et en Espagne.

Grâce à cette acquisition, le pipeline de projets d'énergies renouvelables de Plénitude va s'étoffer pour atteindre un total d'environ 13 GW.



' Cet accord marque une avancée significative dans la réalisation de nos objectifs. Nous acquérons une plate-forme avec des projets et une expertise à forte valeur ajoutée, qui s'inscrit dans le modèle économique de Plénitude et nous permettra de renforcer la croissance de l'entreprise en Italie et à l'étranger', a commenté Stefano Goberti, directeur général de Plénitude.



