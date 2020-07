Eni : Perte opérationnelle essuyée au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - L'action Eni cède 1% à Milan, après l'annonce par le groupe énergétique d'une perte opérationnelle ajustée de 810 millions d'euros sur le deuxième trimestre 2020, à comparer à un profit de 2,1 milliards un an auparavant.



Il a souffert de la chute des prix du pétrole et du gaz sur fond de crise sanitaire, tandis que sa production d'hydrocarbures s'est contractée de 6,6% à 1,71 million de barils équivalent pétrole par jour, en partie du fait des réductions décidées par l'OPEP+.



Par ailleurs, la compagnie pétro-gazière italienne fait part de l'adoption d'une nouvelle politique de dividende, abandonnant l'idée d'un 'montant fixe' du fait d'un environnement 'de plus en plus sujet à une variabilité élevée'.



