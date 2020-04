Eni : Pénalisé par une analyse négative

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2%. Jefferies a abaissé sa recommandation à conserver sur la société énergétique italienne Eni, car l'action n'a plus de rendement suffisant pour justifier un conseil à l'achat, a déclaré le bureau d'analyses américain.



'Nous ne parvenons pas à identifier un catalyseur de surperformance et, en l'absence d'un argument convaincant relatif à la valorisation, nous passons à conserver', indique le bureau d'analystes.



Dans une note sur les sociétés pétrolières, les analystes de Jefferies ont indiqué que l'ampleur de la destruction de la demande de pétrole a conduit à estimer des réductions non seulement pour le deuxième trimestre, mais aussi pour le troisième trimestre 2020.



