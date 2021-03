Eni : Partenariat R&D entre Versalis et Bridgestone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Versalis - société d'Eni spécialisée dans la production et la commercialisation d'élastomères - et Bridgestone EMIA, fabricant mondial de pneumatiques, ont signé un accord de développement conjoint pour la recherche, la production et la fourniture de caoutchouc synthétique aux propriétés avancées, a annoncé Eni aujourd'hui.



Les divisions R&D des deux entités travailleront à développer des technologies et de nouvelles nuances d'élastomères, dont le caoutchouc styrène butadiène (SBR), pour la production de pneus haute performance.



Les élastomères produits par Versalis sont actuellement utilisés dans les segments haut de gamme et grand public et sont conçus pour garantir des performances élevées des pneus, aussi bien sur sol sec que sur sol mouillé, précise Eni.



