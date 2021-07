Eni : Partenariat avec Red Rock Power Limited

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui un partenariat avec Red Rock Power Limited, un développeur d'éolien offshore écossais, afin de proposer une offre conjointe dans le cadre du prochain cycle d'appel d'offres Scotwind sur l'éolien en mer.



Soutenus par Transmission Investment (spécialiste des infrastructures de réseaux - un élément essentiel dans l'éolien offshore), Eni et Red Rock examineront les futures opportunités et combineront leurs expertises de manière à soutenir la transition vers le zéro carbone.



'Nous sommes convaincus que cette collaboration soutiendra l'ambition d'Eni d'atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables et contribuera au développement du rôle de l'Écosse dans la décarbonation de la mer du Nord', a déclaré Alessandro Della Zoppa, responsable des énergies renouvelables chez Eni Gas & Luce.



Eni continue vise à atteindre un portefeuille d'énergies renouvelables installées d'une capacité de 60 GW d'ici 2050.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.