Eni : Obtient gain de cause en appel dans l'affaire nigériane

(CercleFinance.com) - Eni a tenu aujourd'hui a exprimer sa 'satisfaction' à la suite de la décision de la Cour d'appel de Milan qui, confirmant le jugement de première instance, a rejeté l'appel formé par la partie civile nigériane visant à obtenir une indemnisation pour la procédure d'acquisition du bloc Opl24 et a exigé que le Nigéria paie les frais juridiques associés.



Pour rappel, Eni était soupçonné d'avoir versé d'importants pots-de-vin en échange de l'obtention d'une licence d'exploration du bloc pétrolier offshore Opl245. La société avait obtenu gain de cause en première instance en mars 2021.



Eni rappelle par ailleurs avoir demandé un arbitrage international CIRDI à Washington contre le Nigeria afin de protéger sa licence Opl245 d'éventuelles conséquences de cette affaire.





