Eni : Nouvelle coentreprise dans les énergies renouvelables

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé jeudi qu'il allait créer avec CDP Equity, le fonds stratégique italien, une nouvelle co-entreprise dédiée au développement, à la construction et à la gestion de sites de production d'électricité issue des énergies renouvelables.



La joint-venture, baptisée 'GreenIT', sera contrôlée à hauteur de 51% par le groupe pétrolier italien, les 49% restants revenant à CDP Equity.



Le projet se concentrera essentiellement sur la production d'énergie à partir de centrales photovoltaïques et de parcs éoliens, avec l'objectif d'atteindre une capacité installée d'environ 1000 MW d'ici 2025, explique Eni.



D'ici là, la co-entreprise devrait faire l'objet d'investissements cumulés de plus de 800 millions d'euros, ajoute-t-il.



