Eni : Neuf projets d'énergie renouvelable en Espagne

(CercleFinance.com) - Eni, via Eni gas e luce, annonce aujourd'hui avoir signé un accord avec Azora Capital pour l'acquisition d'un portefeuille de neuf projets d'énergie renouvelable en Espagne, soit 230 MW de parcs éoliens (trois parcs en service et un en construction) ainsi que sur cinq projets solaires en développement avancé pour environ 1GW.



Pour toutes les usines en construction ou en développement, Eni et Azora travailleront ensemble pour assurer l'entrée en production d'ici 2024. En outre, Eni et Azora travaillent à un accord stratégique plus large pour développer davantage la plate-forme d'énergie renouvelable d'Eni en Espagne.



L'accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d'Eni sur le marché espagnol et se concentre sur le développement combiné de la capacité de production d'énergie renouvelable et de la clientèle de détail.





