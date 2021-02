Eni : Les profits baissent de 73% avec la chute du pétrole

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a fait état ce matin d'une baisse des bénéfices au quatrième trimestre, la chute des prix du brut due à la crise de Covid-19 ayant pesé sur la rentabilité de la compagnie pétrolière italienne.



Le bénéfice d'exploitation ajusté a chuté de 73% à 488 millions d'euros au cours des trois derniers mois de l'année, loin des 1,8 milliard d'euros du quatrième trimestre 2019, a déclaré la compagnie.



Comme les autres majors du pétrole, Eni souffre du prix bas du Brent, qui a atteint en moyenne 44 dollars au dernier trimestre 2020, soit une baisse de 30 % par rapport à l'année précédente (63 dollars).



Le bénéfice d'exploitation de l'unité d'exploration et de production - le principal générateur de bénéfices de la société - a chuté de 61 %, passant de plus de 2 milliards d'euros un an plus tôt à 802 millions d'euros.



Au total, la production d'hydrocarbures a chuté de 11 %, à 1,7 milliard de barils par jour.



Malgré ces résultats meilleurs que prévu, les investisseurs sont restés prudents, et les actions baissent de 1,5% à Milan ce matin. La société devrait publier une nouvelle mise à jour plus tard dans la journée, avant la présentation stratégique du DG Claudio Descalzi.



