Eni : La justice italienne approuve les sanctions convenues

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'enquête sur certaines activités d'Eni au Congo, le juge milanais chargé des enquêtes préliminaires a accepté la proposition de sanctions convenues présentée par le procureur, a indiqué Eni aujourd'hui.



Le 18 mars, la firme italienne avait indiqué qu'elle acceptait de régler la somme de 11,8 ME afin d'éviter une procédure judiciaire, alors que l'accusation de corruption présumée dans cette affaire avait été abandonnée.



Eni confirme aujourd'hui se réjouir de l'absence -confirmée par le tribunal de Milan- de fait de corruption internationale. 'Cette décision a permis d'établir le règlement qui a été approuvé aujourd'hui', assure Eni.



La société tient à préciser que cet accord ne constitue aucunement une reconnaissance de culpabilité et que cette transaction vise à éviter la poursuite d'une procédure judiciaire qui entraînerait d'importantes dépenses supplémentaires.



