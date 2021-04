Eni : Jefferies relève sa recommandation à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé lundi sa recommandation sur Eni de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours revu à la hausse de 9,1 à 13,3 euros.



Dans une note consacrée au secteur pétrolier, le broker américain indique avoir revu à la hausse sa prévision sur le baril de Brent, qu'il attend désormais en moyenne autour de 60 dollars sur la période 2021/2024.



Or, rappelle Jefferies, la politique de rémunération des actionnaires d'Eni est liée aux prix pétroliers: au-delà de 60 dollars le baril, le groupe italien verse un dividende de 0,75 euro par action, c'est-à-dire le plus élevé du secteur.



Le courtier ajoute que l'activité de biocarburants d'Eni constitue par ailleurs un actif 'à bas carbone' solide susceptible d'être scindé, ce qui - sur la base des multiples de valorisation de Neste - pourrait être à l'origine d'une revalorisation significative du titre.



L'action Eni, également relevée par Credit Suisse ce matin, perdait 0,2% lundi après-midi à la Bourse de Milan.



