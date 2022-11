Eni : Inauguration d'un 'Solar Lab' dans le sud-est algérien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce l'inauguration de Solar Lab et la pose symbolique de la première pierre d'une centrale photovoltaïque de 10 MW dans le complexe de production de Bir Rebaa Nord (BRN), situé dans le bassin de Berkine, au sud-est de l'Algérie.



Ce Solar Lab va permettre de tester différents panneaux photovoltaïques dans les conditions extrêmes d'irradiation du sud algérien, assurant la collecte et l'analyse des données, permettant d'identifier les technologies les plus performantes.



Eni précise que le site sera notamment ouvert aux universités et à d'autres institutions publiques à des fins de recherche. 'Il a donc une valeur stratégique dans la promotion du développement des énergies renouvelables en Algérie', souligne la firme italienne.



La centrale photovoltaïque en construction de 10 MW viendra s'ajouter à une autre centrale de 10 MW déjà existante. Une 3e devrait voir le jour en 2023, toujours dans le bassin de Berkine, mais dans un autre complexe, en lien avec le projet Menzel Ledjmet East (MLE).



Eni précise que ces initiatives sont conformes à sa stratégie net-zero qu'elles s'inscrivent dans un plan plus large de décarbonation.



' L'Algérie et l'Italie sont des partenaires de confiance depuis des décennies et continueront à oeuvrer ensemble pour une transition énergétique juste, durable et pragmatique', a commenté Claudio Descalzi, directeur général d'Eni.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.