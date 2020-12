Eni : Entre sur le marché britannique de l'éolien offshore

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé ce matin son entrée sur le marché britannique de l'éolien offshore pour la production d'électricité à travers l'acquisition d'une participation de 20% du projet Dogger Bank (A et B) auprès d'Equinor et de SSE Renewables



Le projet comprend l'installation de 190 turbines situées à environ 80 milles de la côte britannique. À pleine capacité, Dogger Bank (3,6 GW) sera le plus grand projet de ce type au monde, générant environ 5% de la demande britannique d'électricité renouvelable et fournissant de l'énergie à environ 6 millions de familles britanniques.



La construction de Dogger Bank devrait coûter quelque 6 milliards de livres sterling et se dérouler en deux étapes, la première devant être achevée d'ici 2023 et la seconde un an plus tard.



En entrant dans le projet Dogger Bank, Eni ajoute 480 MW d'énergie renouvelable à son objectif 2025 de 5 GW de capacité installée à partir de sources renouvelables, tout en pouvant en outre explorer des synergies potentielles avec le commerce de détail.



