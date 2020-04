Eni : En baisse après une forte perte trimestrielle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actions Eni sont en repli de plus de 2% ce matin à la Bourse de Milan, alors que le groupe pétrolier italien a annoncé une perte trimestrielle, entraînée par la récente chute des prix du pétrole.



Dans un communiqué, Eni a déclaré que sa perte nette au premier trimestre était de 2,9 milliards d'euros, contre un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros pour la même période il y a un an.



Les stocks ont été réduits en raison de la baisse des prix du pétrole, avec d'autres charges spéciales, notamment des pertes de valeur sur les actifs pétroliers et gaziers et des dérivés négatifs, a indiqué la société.



Sa production a atteint 1,77 million de barils de pétrole par jour, ce qui représente 3,6% de moins qu'au premier trimestre 2019, a ajouté le groupe.



Eni s'est dit 'bien protégé' pour résister au ralentissement actuel, disposant d'une réserve de liquidité de 16 milliards d'euros composée de 3,6 milliards d'euros de trésorerie, 6,6 milliards d'euros de titres facilement disponibles, 1,1 milliard d'euros de créances de financement à court terme et 4,7 milliards d'euros de prêts non utilisés.



