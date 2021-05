Eni : Émission d'obligations hybrides

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui deux émissions obligataires hybrides subordonnées à durée indéterminée, libellées en euros et à taux fixe, dédiées aux investisseurs institutionnels.



Eni pourra rembourser l'une ou l'autre des émissions d'obligations hybrides à tout moment au cours des 3 mois précédant la première date de réinitialisation concernée et, par la suite, à chaque date de paiement des intérêts.



Ces émissions visent à financer les besoins futurs et à maintenir une structure financière équilibrée, précise Eni.



Les obligations seront placées aux conditions du marché et ensuite cotées sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg.



Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux obligations les notations suivantes Baa3 / BBB / BBB (Moody's / S&P / Fitch) et un 'crédit actions' de 50%.



