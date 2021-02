Eni : Discussions avec le souverain de Sharjah (EAU)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Une rencontre a été organisée dimanche entre le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, et Son Altesse le Cheikh bin Muhammad Al Qasimi, souverain de Sharjah et membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis (EAU), afin de faire le point sur les activités d'Eni dans le pays.



Eni mène actuellement des activités d'exploration dans deux zones de l'Emirat afin de contribuer à la découverte de ressources supplémentaires au profit du développement de Sharjah.



Le Sheikh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi et le directeur général d'Eni ont également discuté des opportunités futures liées à la transition énergétique et aux projets liés aux énergies renouvelables, un domaine de plus en plus stratégique pour Eni au Moyen-Orient, rapporte Eni.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.